شركات سعودية وفرنسية تُوَقّع 24 اتفاقية خلال منتدى الاستثمار

وبالتزامن مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى فرنسا، نظّم اتحاد الغرف السعودية زيارة وفد يضم 25 شركة لفرنسا؛ لبحث تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.