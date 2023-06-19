شركات سعودية وفرنسية تُوَقّع 24 اتفاقية خلال منتدى الاستثمار

وقّعت شركات سعودية وفرنسية، 24 اتفاقية خلال فعاليات منتدى الاستثمار بين البلدين.
وبالتزامن مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى فرنسا، نظّم اتحاد الغرف السعودية زيارة وفد يضم 25 شركة لفرنسا؛ لبحث تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وعلى مدى 20 عامًا، ساهم مجلس الأعمال السعودي الفرنسي في تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين المملكة وفرنسا.
يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وفرنسا بلغ 43.3 مليار ريال، وتنمو الصادرات السعودية إلى فرنسا بنسبة 80%.