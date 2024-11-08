الضغط على سائقي توصيل الطلبات يدفعهم للتهور والسرعة المفرطة

ويرجع السبب الرئيسي لهذا السلوك بحسب ما ذكره بعض السائقين لـ"سبق" إلى سياسة بعض الشركات التي تشترط على السائقين إتمام 15 طلبًا يوميًا، حيث يتعرضون لخصم مالي إذا لم يحققوا هذا العدد، بينما يعود ما يزيد عن 15 طلبًا بفائدة مالية مباشرة على العامل.