الضغط على سائقي توصيل الطلبات يدفعهم للتهور والسرعة المفرطة

في ظل تزايد الاعتماد على خدمات توصيل الطلبات، يواجه سائقو الدراجات ضغوطًا شديدة من بعض شركات التوصيل، تدفعهم إلى التهور والسرعة المفرطة، مما يهدد سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.
ويرجع السبب الرئيسي لهذا السلوك بحسب ما ذكره بعض السائقين لـ"سبق" إلى سياسة بعض الشركات التي تشترط على السائقين إتمام 15 طلبًا يوميًا، حيث يتعرضون لخصم مالي إذا لم يحققوا هذا العدد، بينما يعود ما يزيد عن 15 طلبًا بفائدة مالية مباشرة على العامل.
وأعرب عدد من السائقين عن قلقهم من هذه الضغوط، مؤكدين أن بعض الشركات تُلزمهم بتوقيع سندات أمر، مما يثير مخاوفهم بشأن العواقب المحتملة لذلك، ويدفعهم إلى بذل قصارى جهدهم لإتمام الطلبات المطلوبة، حتى وإن كان ذلك على حساب السلامة.
ويطالب العاملون في مجال توصيل الطلبات الجهات المعنية بوضع ضوابط واضحة لحماية حقوقهم وسلامتهم، وتحقيق توازن بين متطلبات العمل وبيئة العمل الآمنة، خاصة في ظل زيادة حوادث التوصيل المرتبطة بالسرعة الزائدة.