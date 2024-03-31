عمل بطولي.. شابان ينقذان أسرة من الغرق في سيول وادي لجب بجازان

تمكن مجموعة من أهالي محافظة الريث بمنطقة جازان من إنقاذ أسرة من الغرق في سيول وادي لجب بعد أمطار غزيرة شهدتها أجزاء من منطقة جازان ومحافظة الريث اليوم.
وتفصيلاً، أثناء تنزه أسرة في وادي لجب بمحافظة الريث شمال شرق منطقة جازان، وبعد هطول المطر وجريان السيول، حاول قائد المركبة الخروج من الوادي إلا أن المركبة علقت وأصبحت على وشك الانجراف من قوة التيار ليبادر الشابان حسن جابر السلمي وعبدالله يحيى السلمي بالدخول في السيول وإنقاذ الأسرة من الغرق ومساعدتهم على الارتقاء لموقع آمن حتى وصول المواطنين وفرق الدفاع المدني حيث نجحت عملية الإنقاذ دون خسائر في الأرواح واستخراج المركبة.
ولقيت هذه المبادرة أصداء واسعة من المواطنين مقدمين الشكر لجميع من ساهم في إنقاذ الأرواح، حيث تعتبر تلك العملية مجازفة خطرة، ولطالما شهد الوادي حالات وفاة نتيجة السيول الجارفة.