عمل بطولي.. شابان ينقذان أسرة من الغرق في سيول وادي لجب بجازان

وتفصيلاً، أثناء تنزه أسرة في وادي لجب بمحافظة الريث شمال شرق منطقة جازان، وبعد هطول المطر وجريان السيول، حاول قائد المركبة الخروج من الوادي إلا أن المركبة علقت وأصبحت على وشك الانجراف من قوة التيار ليبادر الشابان حسن جابر السلمي وعبدالله يحيى السلمي بالدخول في السيول وإنقاذ الأسرة من الغرق ومساعدتهم على الارتقاء لموقع آمن حتى وصول المواطنين وفرق الدفاع المدني حيث نجحت عملية الإنقاذ دون خسائر في الأرواح واستخراج المركبة.