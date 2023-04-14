أمير الرياض يثمّن إعلان ولي العهد إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة لتعزيز مكانة المملكة في استقطاب الاستثمارات العالمية

وقال: إن هذه المناطق الاقتصادية التي من ضمنها المنطقة الاقتصادية الخاصة بالحوسبة السحابية في الرياض يأتي امتداداً للدعم الكبير والنهضة غير المسبوقة التي تشهدها المملكة في ظل دعم وتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -رعاه الله- ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، حيث سيكون لهذه المناطق أبلغ الأثر في استقطاب الاستثمارات العالمية وتعزيز تنافسيتها، وتنمية مجتمع الأعمال السعودي، لما تتمتع به من نظم تشريعية ولوائح خاصة للنشاطات الاقتصادية، كما ستسهم في تنمية الاقتصاد المحلي. ونقل التقنية، وتوطين الصناعة، وتعزيز الفرص الوظيفية.