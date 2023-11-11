غداً.. 700 ألف طالب وطالبة بتعليم جدة يؤدون اختبارات نهاية الفصل الأول

وثمّنت اللهيبي، جهود إدارات المدارس وكافة منسوبيها ومنسوباتها في الجاهزية لانطلاق أعمال الاختبارات، مشيرة إلى أهمية التعاون والتكامل بين البيت والمدرسة خلال موسم الاختبارات، لمتابعة سير أداء الأبناء لاختباراتهم والتنسيق مع المدرسة لمعرفة مواعيد الانصراف للمحافظة عليهم من أي سلوكيات غير إيجابية.