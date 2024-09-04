لليوم السادس على التوالي.. غياب شبكة الاتصال يعزل أهالي "منسأ الليث"

وبحسب شكوى السكان؛ فإن خدمة الاتصال والإنترنت مغيّبة عن قريتهم منذ 6 أيام، رغم وجود برجَيْن في القرية إلا أنها خارج الخدمة، لافتين إلى أنهم عند تعليق الدراسة يلجؤون إلى الذهاب إلى قرى أخرى من أجل الحصول على شبكات اتصال لضمان دخول أبنائهم وبناتهم منصات التعليم عن بُعد.