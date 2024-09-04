لليوم السادس على التوالي.. غياب شبكة الاتصال يعزل أهالي "منسأ الليث"

لليوم السادس على التوالي، تغيب شبكات الاتصالات والإنترنت عن قرية منسأ- شرقي محافظة الليث، وسط مطالبات السكان للجهات المختصّة بضرورة إعادة الخدمة؛ ليتمكنوا من التواصل مع ذويهم خارج القرية والدخول إلى المنصات الإلكترونية بما فيها منصة "مدرستي" عند تعليق الدراسة.
وبحسب شكوى السكان؛ فإن خدمة الاتصال والإنترنت مغيّبة عن قريتهم منذ 6 أيام، رغم وجود برجَيْن في القرية إلا أنها خارج الخدمة، لافتين إلى أنهم عند تعليق الدراسة يلجؤون إلى الذهاب إلى قرى أخرى من أجل الحصول على شبكات اتصال لضمان دخول أبنائهم وبناتهم منصات التعليم عن بُعد.
وطالبوا الجهات المختصّة، بضرورة إعادة خدمة الاتصال لهم، ومحاسبة المتعهد الذي لم يؤمّن الأبراج بالوقود- على حد شكواهم.