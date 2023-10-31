"إغاثي الملك سلمان" يواصل تقديم المساعدات لمتضرري إعصار "تيج" في حضرموت

من جهة ثانية، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1.450 حقيبة شتوية في مناطق سوات ودير العليا وشترال العليا بإقليم خيبربختون خوا بجمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 10.150 فرداً من الأسر الأكثر ضعفاً في المناطق الأشد برودة والمتضررة من الفيضانات، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع تأمين وتوزيع مواد إيوائية وحقائب شتوية في باكستان 2023-2024م.