استخراج "مسّاك شعر" من بطن طفل دون تدخل جراحي في بيشة

وفي التفاصيل، قالت "صحة بيشة": إن الطفل -وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة- حضر مع والدته للطوارئ يعاني من آلام شديدة أسفل البطن مع احتباس في البول، وبعد الفحص السريري وأشعة الحوض تبيّن وجود جسم غريب في المثانة (مسّاك شعر ) تسبب في انسداد مجرى البول.