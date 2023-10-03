استخراج "مسّاك شعر" من بطن طفل دون تدخل جراحي في بيشة

نجح أطباء جراحة المناظير في مستشفى الولادة والأطفال ببيشة في استخراج مسّاك شعر من بطن طفل يبلغ من العمر 5 سنوات.
وفي التفاصيل، قالت "صحة بيشة": إن الطفل -وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة- حضر مع والدته للطوارئ يعاني من آلام شديدة أسفل البطن مع احتباس في البول، وبعد الفحص السريري وأشعة الحوض تبيّن وجود جسم غريب في المثانة (مسّاك شعر ) تسبب في انسداد مجرى البول.
وأوضحت "صحة بيشة" أنه تم نقل الطفل مباشرة إلى غرفة العمليات واستخراج الجسم الغريب بنجاح بواسطة المنظار دون تدخل جراحي، واستغرقت العملية نصف ساعة، وخرج المريض في اليوم التالي وهو بصحة جيدة.
الجدير بالذكر أنه وخلال شهر أغسطس 2023م، تم استقبال 4477 مستفيداً في طوارئ المستشفى بالإضافة إلى استقبال 3620 مستفيداً من خدمات العيادات الخارجية، وبلغ عدد المرضى المنومين بالمستشفى 788، فيما تم إجراء 297 عملية جراحية.