"ليب 2023".. بنك التنمية الاجتماعية يشارك كَراعٍ برونزي للمؤتمر

وتتناول النسخة الثانية من مؤتمر "ليب" العديد من الموضوعات كالاقتصاد الابتكاري، والتقنيات المالية، والمدن الذكية، والتقنيات الصحية، والثورة الصناعية الرابعة، والتقنية النظيفة، والتجارة بالتجزئة، إلى جانب العديد من الموضوعات الأخرى كمستقبل الطاقة والتقنيات التعليمية؛ مما يعمل على تعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزًا إقليميًّا للتقنية والابتكار، ولاعبًا مهمًّا في عملية التحول الرقمي محليًّا وعالميًّا.