من وادي لجب إلى غابات سيسد.. محطات رياضية بين أحضان الطبيعة والنباتات العطرية

وجُعلت هذه التجهيزات بالمبادرة محل جذب، استعد فيها الزائر للدخول في مغامرة جميلة وفريدة من حيث المشي صعودًا ونزولاً تارة، والاستمتاع برحلة المسير بمشاهدة المدرجات الزراعية والأشجار والثمار المتنوعة بين الرمان والعنب والخوخ والمشمش وغيرها من النباتات والأشجار المتعددة، أو بعض الفواكه الموسمية التي تشتهر بها أرض الطائف الخصبة؛ مما جعل هذه المشاهد محل استراحة لالتقاط الأنفاس وبعض الصور التذكارية، إذ تُطل أعين عدساتهم على فضاءات جميلة وأشجار متنوعة بين الصخور العملاقة التي يندفع من خلالها الهواء النقي والبارد.