وزارة الحج والعمرة: "نسك عمرة" منصة موحدة تُمكّن المعتمر من باقات موثوقة وتجربة ميسّرة

وأوضحت الوزارة أن المنصة تعمل على توحيد خدمات العمرة تحت مظلة رقمية واحدة، تتيح للمعتمر حجز الباقات المتكاملة التي تشمل السكن، والتنقل، والخدمات الإرشادية، بخطوات بسيطة وموثوقة، ما يسهم في رفع جودة الخدمات وتسهيل الإجراءات للزوار من داخل المملكة وخارجها.