وزارة الحج والعمرة: "نسك عمرة" منصة موحدة تُمكّن المعتمر من باقات موثوقة وتجربة ميسّرة

أكدت وزارة الحج والعمرة أن منصة "نسك عمرة" تُعد نافذة رقمية متكاملة تربط المعتمر والزائر بمقدمي خدمات العمرة عبر باقات معتمدة تلبي احتياجاتهم وتضمن لهم تجربة ميسّرة منذ لحظة التخطيط وحتى أداء المناسك.
وأوضحت الوزارة أن المنصة تعمل على توحيد خدمات العمرة تحت مظلة رقمية واحدة، تتيح للمعتمر حجز الباقات المتكاملة التي تشمل السكن، والتنقل، والخدمات الإرشادية، بخطوات بسيطة وموثوقة، ما يسهم في رفع جودة الخدمات وتسهيل الإجراءات للزوار من داخل المملكة وخارجها.
وبيّنت أن "نسك عمرة" تمكّن المستخدمين من الحصول على تجربة إثرائية متكاملة، تُعرّفهم بالمناسك وتعزز من وعيهم وتساعدهم على أداء العمرة بسهولة وطمأنينة، إضافة إلى تزويدهم بمعلومات وخدمات داعمة طيلة فترة تواجدهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وتأتي هذه الجهود ضمن عمل الوزارة على تطوير الحلول الرقمية التي تدعم توجهات المملكة في تحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتحقيق مستهدفات التحول الرقمي في قطاع الحج والعمرة.