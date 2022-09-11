السعودية سلوى الهزاع تعلن اكتشافها 3500 حالة وراثية في العيون

وبذلك تكون المملكة - وبعمل هذا الإجراء الطبي الأول - في صدارة الدول في العالم التي تحقن هذا العقار في عيني المريضة المصابة بمرض العشاء الليلي الوراثي الناتج عن خلل في الجين بطفرة RPE65 ، بعد جهد دام ثمانية عشر شهرًا لإقناع أصحاب السلطة دوليًّا وإقليميًّا ومحليًّا بالموافقة على دخول عقار LUXTURNA واستعماله في المملكة العربية السعودية بعد ترخيصه من قبل هيئة الدواء والغذاء الأمريكي، ثم الأوروبي، ثم السعودي.