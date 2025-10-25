المرور ينبّه قائدي المركبات: الإشارة البرتقالية إنذارٌ للتوقف لا للاندفاع

دعت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات إلى الالتزام بالإشارات المرورية وعدم تجاوز الإشارة ذات اللون البرتقالي، مشيرةً إلى أن ظهورها يعني الاستعداد للتوقف وتخفيف السرعة، وليس الاستمرار في العبور.
وأوضح "المرور السعودي" أن الإضاءة البرتقالية في إشارة المرور تُعدّ مرحلة انتقالية بين السير والتوقف، تهدف إلى تنبيه السائقين بضرورة الاستعداد للتوقف الآمن قبل تحول الإشارة إلى اللون الأحمر.
وأكدت الإدارة أن تجاهل هذه الإشارة يُعد مخالفة مرورية تعرّض مرتكبها للعقوبة النظامية، مشددة على أهمية الوعي والالتزام بأنظمة المرور حفاظًا على الأرواح والممتلكات، ولضمان انسيابية الحركة المرورية على الطرقات.