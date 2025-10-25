المرور ينبّه قائدي المركبات: الإشارة البرتقالية إنذارٌ للتوقف لا للاندفاع

وأوضح "المرور السعودي" أن الإضاءة البرتقالية في إشارة المرور تُعدّ مرحلة انتقالية بين السير والتوقف، تهدف إلى تنبيه السائقين بضرورة الاستعداد للتوقف الآمن قبل تحول الإشارة إلى اللون الأحمر.