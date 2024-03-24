شراء كل حصص مشروع الجماوات (1) في تطبيق قسورة العقارية في أقل من يوم

في أقل من ٢٤ ساعة من فتح الشراء في تطبيق قسورة لإدارة الاستثمارات تم شراء الحصص المتاحة في مشروع الجماوات الأول بعد أن فاق الطلب الحصص المطروحة بنسبة 209% حسبما أشار بيان قسورة العقارية اليوم، وسيكون بمقدور من لم يحالفهم الحظ أن يحجزوا الحصص في مشروع الراجحي القريب من الحرم يوم الأربعاء القادم.

وأشار مدير علاقات المستثمرين مصعب الشمراني أن هذا الإقبال يؤكد ثقة الشركاء في نموذج عمل الشركة، وقدرتها على رفع حقوق الشراكة وتنمية أرباح مستدامة، وأضاف بأن الشركة تسعى لطرح مزيد من المشروعات القائمة والمجربة والتي تحقق عوائد متنامية لتوسيع محافظها الاستثمارية بهدف تنمية وتوسيع أعمالها، واغتنام الفرص المتاحة.

وتستعد قسورة العقارية لطرح مشروع الراجحي والذي يتألف من ٢٥ وحدة سكنية في المحفظة العقارية الثانية للفندقة السحابية التي تديرها الشركة وذلك يوم الأربعاء القادم.

ويقع مشروع الراجحي بالقرب من طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (شارع ساري) الذي يعتبر من أهم الشوارع الحيوية والتجارية في المدينة المنورة، ويرتبط بالحرم النبوي من خلال طريق الملك عبدالعزيز، حيث يبعد عن الحرم حوالي 5 كيلو متر فقط.

وكانت الشركة أكدت في بيان سابق بأن جميع حصص الشراكة التي تطرحها هي لمشاريع قامت بتشغيلها لمدة عام على الأقل، وحققت من خلالها عوائد ربحية توافق تطلعات المستفيدين.وسجلت مشاريع قسورة العقارية أرباحاً وصلت ل٥٥٪ لعامين متتاليين تم توزيعها بنسبة 100٪ بصورة ربع سنوية على 57 حصة ملكية من المحفظة العقارية الأولى استحوذ عليها المستثمرون.

وحققت الشركة في مشروع الراجحي معدلات إشغال تقارب القدرة الكاملة حالياً، وفي المواسم بشكل عام، فيما تقوم بتطوير منافذ التسويق الرقمية ومنصات الحجوزات لرفع معدلات الإشغال على أساس سنوي.