الرياض.. إطلاق بطولة موسم رمضان للرياضات الإلكترونية

وسيتنافس المشاركون على جوائز البطولة البالغة قيمتها المالية الإجمالية 30 ألف ريال – بواقع 10 آلاف ريال يومياً، وسط أجواءٍ مليئة بالإثارة والمتعة والحماس على مدار ثلاثة أيام في لعبة فيفا 23، وهي لعبة فيديو إلكترونية محاكية لكرة القدم، يتوّج فيها الفريق الفائز بجائزة البطولة.