التقلبات الجوية ترفع أسعار الأسماك بجازان ومواطنون: المحلات السبب.. و"سبق" ترصد

رصدت "سبق" في جولة لها، اليوم، ارتفاع أسعار الأسماك في عدد من أسواق منطقة "جازان"؛ حيث قفز سعر الكيلو الواحد إلى أن تخطّى 90 ريالًا.
وألقى متعاملون في السوق بالأسباب على سوء الأحوال الجوية التي تتعرّض لها المنطقة خلال الفترة الحالية من أمطار ورياح وصواعق رعدية، والتي تؤدي إلى ارتفاع الأمواج وتمنع دخول الصيادين إلى البحر، موضحين أنها أدت إلى شحّ كبير في المعروض.
وتفصيلًا قال متعاملون في سوق الأسماك بأبو عريش لـ"سبق": إن الارتفاع بدأ تدريجيًّا تزامنًا مع التقلبات الجوية التي تتعرّض لها المنطقة، مشيرين إلى أن ما يحدث أمر طبيعي نتيجة لصعوبة دخول الصيادين إلى البحر للصيد بشكل مستمرّ، لافتين إلى أن ذلك أدى إلى تقليص المعروض اليومي مع ارتفاع الطلب.
وأشاروا إلى أن السوق كان يتلقّى كميات كبيرة قُبَيْل وبعد الفجر في نفس اليوم، غير أنه خلال هذه الأيام يلجأ البعض إلى بيع الكميات المتبقية من المساء؛ لعدم وصول الكميات المطلوبة في الوقت المحدد، وبيّنوا أن هناك وفرة في الأسماك في البحر، ولكن المشكلة تكون في سوء التقلبات الجوية.
يأتي ذلك فيما ألقى مواطنون باللوم على أصحاب المحالّ، موضحين أنهم يستغلّون الموقوف ويقومون بمضاعفة الأسعار بشكل كبير جدًّا ومبالغ فيه، مشيرين إلى أن تفاوت الأسعار دليل على أن الأمر يقف خلفه الاستغلال، موضحين أنه يخفون ما لديهم بحجة أن السوق يعاني من النقص؛ ممّا يؤدّي إلى ارتفاع الأسعار.
وتتعرّض منطقة جازان خلال هذه الأيام لموجة أمطار غزيرة مصحوبة برياح وصواعق؛ مما يؤدّي إلى تقليل أوقات دخول الخبر من قبل الصيادين نظرًا لخطورة الأمر.
ووفقًا لتقرير صدر عن غرفة جازان: بلغت كميات الإنتاج السنوي من أسماك الديراك "الكنعد" 1753 طنًّا، و1261 طنًّا من أسماك الشعور، و87 طنًّا من القشريات، و794 طنًّا من أسماك البياض "الشدية"، إضافة إلى 740 طنًّا من أسماك العقام، و444 طنًّا من القروش والرقيطات، و469 طنًّا من الباغة، و442 من الأسماك المخلطة، و428 طنًّا من أسماك التونة.
وأشار التقرير إلى أن حجم "برك الاستزراع السمكي" في المنطقة يقدر بـ"7.400.000" متر مكعب، علاوة على مزرعتَين سمكيتَين، فيما تجاوز أعداد الصيادين بالمنطقة 6000 صياد يمارسون مهنتهم عبر 9 مراسي و1051 قارب صيد.