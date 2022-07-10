قبيل الزيارة المرتقبة.. بايدن: أسعى لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع السعودية

وأوضح الرئيس الأمريكي، وفق ما نقلته "سكاي نيوز" أنه "من أجل تحقيق هذه الأمور، يجب أن تكون لدينا علاقة مباشرة مع الدول التي يمكن أن تساهم فيها، والمملكة العربية السعودية واحدة من هذه الدول".