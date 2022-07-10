قبيل الزيارة المرتقبة.. بايدن: أسعى لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع السعودية

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه سيسعى إلى "تعزيز شراكة استراتيجية" مع السعودية "مبنية على مصالح ومسؤوليات متبادلة"؛ وذلك خلال زيارته للمملكة المقررة الجمعة المقبلة؛ مشيرًا إلى أنه سيتمسك بـ"القيم الأمريكية الأساسية".
وكتب بايدن في مقال رأي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" السبت: "عندما سألتقي القادة السعوديين الجمعة؛ سيكون هدفي تعزيز شراكة استراتيجية.. تستند إلى مصالح ومسؤوليات متبادلة".
وأضاف: "بصفتي رئيسًا؛ من واجبي الحفاظ على بلدنا قويًّا وآمنًا"، متحدثًا في هذا الإطار عن الحاجة إلى مواجهة روسيا والتموضع في "أفضل وضع ممكن" في مواجهة الصين وضمان مزيد من الاستقرار في الشرق الأوسط.
وأوضح الرئيس الأمريكي، وفق ما نقلته "سكاي نيوز" أنه "من أجل تحقيق هذه الأمور، يجب أن تكون لدينا علاقة مباشرة مع الدول التي يمكن أن تساهم فيها، والمملكة العربية السعودية واحدة من هذه الدول".