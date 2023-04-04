بعد واقعة إغلاق مدرسة على طالب.. "سبق" تستعرض واجبات الهيئة الإدارية والتعليمية

تساءل عدد من أولياء الأمور عن الضوابط التي تنظم متابعة الطلاب عند خروجهم من المدارس، والإجراءات التي تضمن عدم إهمالهم، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي عن إغلاق إحدى المدارس على طالب داخل المدرسة، حيث وثق صاحب المقطع نداء الطالب من نافذة أحد فصول المدرسة في الدور الثاني.