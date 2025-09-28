وزير الإعلام يبحث مع نظيره السوري تعزيز التعاون الإعلامي المشترك

استقبل معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، اليوم في مكتبه بالرياض، معالي وزير الإعلام في الجمهورية العربية السورية الدكتور حمزة المصطفى، والوفد المرافق له الذي يزور المملكة حاليًّا.