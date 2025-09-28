وزير الإعلام يبحث مع نظيره السوري تعزيز التعاون الإعلامي المشترك

استقبل معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، اليوم في مكتبه بالرياض، معالي وزير الإعلام في الجمهورية العربية السورية الدكتور حمزة المصطفى، والوفد المرافق له الذي يزور المملكة حاليًّا.
وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الإعلامي بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب استعراض مجالات التبادل الإعلامي عبر البرامج المشتركة.
واتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك لإعداد مبادرات وبرامج ومشروعات إعلامية تسهم في دعم العلاقات الإعلامية الثنائية.
وفي سياق متصل، زار وزير الإعلام السوري مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، واطّلع على المشروعات والمبادرات التي تسهم في إثراء المشهد الإعلامي، إضافة إلى برامج تدريب الكوادر الوطنية وتطويرها.