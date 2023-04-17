"مآذن" تتولى صيانة أكثر من ١١٠ مساجد على مستوى منطقة الرياض

تواصل جمعية العناية بالمساجد بمنطقة الرياض "مآذن" تقديم خدماتها للمساجد في كامل منطقة الرياض، بما يشمل البناء والترميم والتأثيث والصيانة وتوفير مواد للنظافة ومواد للعطور والطيب وغير ذلك، حيث قامت بجهود البناء والترميم لمسجد الأفلاج.
وتشرف على الجمعية المسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، فنياً.
وقامت الجمعية، خلال الشهر الماضي، بزيارة قرابة ٥١٥ مسجدًا تمت معاينتها وحصر احتياجاتها.
وتعمل فرق الجمعية على صيانة أكثر من ١١٠ مساجد على مستوى منطقة الرياض وتقوم بتوفير الأثاث من سجاد وتكييف وثلاجات للسقيا لأكثر من ٥٠ مسجدًا.
وتعمل كذلك على نظافة ٣٥ مسجدًا بما يشمل غسيل للموكيت وجدران المسجد وملحقات المسجد وكذلك توفير كراتين السقيا لأكثر من ٣٨ مسجدًا على مستوى الرياض بعدد ٨٢٠٠ كرتون.
وتعتني الجمعية أيضًا بإشراك المجتمع والمتطوعين في تقديم الخدمات لبيوت الله عز وجل حيث بلغ عدد المتطوعين لعام ٢٠٢٢ ثلاثمائة وأربع وعشرين متطوعًا حققوا قيمة اقتصادية تجاوزت أكثر من مليون ومائتين ريال الجمعية.
وانتهت الجمعية من إصدار تراخيصها النظامية لمتجرها الإلكتروني الذي يحوي العديد من الخدمات التي تقدمها الجمعية، والذي يمكن الوصول إليه بكتابة اسم جمعية "مآذن" في محرك البحث، والدخول إلى هذا المتجر وهو https://www.maathn.org.sa/projects/
وتمكنت الجمعية من إصدار التراخيص اللازمة للتبرع عبر الرسائل القصيرة، وذلك بإرسال رسالة على الرقم 588255 على شركات الاتصالات وموبايلي وزين "رقم ١ للتبرع بـ١٢ ريالًا شهريًا أو رسالة فارغة وتأتيك التفاصيل"، كما يمكن التواصل على رقم الجوال 0553320077.