"مآذن" تتولى صيانة أكثر من ١١٠ مساجد على مستوى منطقة الرياض

وانتهت الجمعية من إصدار تراخيصها النظامية لمتجرها الإلكتروني الذي يحوي العديد من الخدمات التي تقدمها الجمعية، والذي يمكن الوصول إليه بكتابة اسم جمعية "مآذن" في محرك البحث، والدخول إلى هذا المتجر وهو https://www.maathn.org.sa/projects/