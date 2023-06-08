بالصور.. وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع الصومالي ويستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين

حضر اللقاء رئيسُ هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري؛ فيما حضره من الجانب الصومالي نائب رئيس هيئة الأركان العميد عباس أمين علي، ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية كمال الدين طاهر حسن، ومستشار وزير الدفاع الدكتور عبدالله عبدالرحمن محمود، ومستشار وزير الدفاع مصطفى آدم دقال، والملحق العسكري الصومالي لدى المملكة العميد بلي إبراهيم آدم.