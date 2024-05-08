نائب أمير مكة يكرم الطلاب المتميزين في مبادرة "نافس"

كرّم نائبُ أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، اليوم، في مقرّ الإمارة بجدة؛ طلابَ وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة المتميّزين في مبادرة "منافس" 2023، والبالغ عددهم 19 طالبًا وطالبة في مجالات الموهبة والابتكار وريادة الأعمال والعمل التطوعي والتحصيل المعرفي ومهارات المستقبل، بحضور المدير العام للتعليم في المنطقة عبدالله الغنام.