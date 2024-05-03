بمشاركة نخبة من المختصين.. جامعة الملك خالد تنظم ورشة تطوير المكتبة المركزية بالفرعاء

وشدد ابن دعجم على أن تعزيز الاستفادة من المكتبة يبدأ من داخل الجامعة عبر العمل على الأدوات والأفكار والآليات التي من شأنها تعظيم الاستفادة من مصادر المعرفة ومن المكتبة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، مؤكداً أن الجامعة تسعد كثيراً باستفادة طلاب وطالبات التعليم العام وأفراد المجتمع من مكتباتها ومن مختلف مصادر المعرفة المتوفرة بها.