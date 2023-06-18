أمير الرياض يُدشن 12 مشروعًا صحيًا في مدينة الملك فهد الطبية

من جانب آخر، أكد الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الثاني المدير العام التنفيذي لمدينة الملك فهد الطبية الدكتور فهد بن صالح الغفيلي، أنه تم العمل على تطبيق أعلى معايير الجودة التي تُسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، من أجل الوصول إلى تحقيق استراتيجية وزارة الصحة النابعة من رؤية المملكة 2030 التي تمثل مشروعًا وطنيًا يهدف إلى القفز النوعي في خدمات الرعاية الصحية في المملكة، مبينًا أن هذه المراكز المتخصصة تهدف إلى تقديم خدمات نوعية مميزة وتوطين تقنيات حديثة في علاج الحالات المتقدمة من الأمراض.