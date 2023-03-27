شاهد.. كابتن الطائرة يهنئ طالبة بـ"طب حائل" بعد تفوقها في مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن
هنأ كابتن طائرة الخطوط السعودية المتجه إلى حائل طالبة الطب بجامعة حائل "رؤى محمد الفريدي"، أثناء عودتها للمنطقة، وذلك بعد تحقيقها المركز الثالث في الفرع الخامس بمسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره.
وقال: "في إنجاز يحسب لأبناء وبنات المنطقة، حققت طالبة الطب في جامعة حائل الطالبة رؤى بنت محمد مطني الفريدي الحربي المركز الثالث في الفرع الخامس في المسابقة المحلية لجائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، واختتم قائد الطائرة: الخطوط السعودية تُبارك للطالبة رؤي هذا الإنجاز وتتمنى لها تحقيق مراكز أعلى في المسابقات القادمة".
وحصلت طالبة الطب رؤي الفريدي على جائزة مالية قدرها 30 ألف ريال بعد فوزها بالمركز الثالث في الفرع الخامس بمسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره (حفظ 10 أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد).
وتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، أقامت الوزارة، الجمعة الماضي، حفل تكريم الفائزات بالمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ 24، على شرف حرم خادم الحرمين الشريفين الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين، وحضور حرم أمير منطقة الرياض الأميرة نورة بنت محمد بن سعود، وعددٍ من صاحبات السمو والمعالي ووكيلات الجامعات والأكاديميات، وقيادات جمعيات تحفيظ القرآن الكريم في مناطق المملكة، وذلك في فندق الريتز كارلتون بالرياض.
وشارك في التصفيات الأولية للمسابقة في دورتها الرابعة والعشرين أكثر من 3000 متسابق ومتسابقة من جميع مناطق المملكة وتأهل منهم 58 متسابقًا و47 متسابقة للتصفيات النهائية، واستمع أعضاء لجنة التحكيم إلى تلاوات المتسابقين، حيث فاز منهم 18 من البنين و18 من البنات، وبلغ مجموع جوائزهم 3.366.000 ريال.