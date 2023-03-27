شاهد.. كابتن الطائرة يهنئ طالبة بـ"طب ‫حائل" بعد تفوقها في مسابقة ‫الملك سلمان لحفظ القرآن

وتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، أقامت الوزارة، الجمعة الماضي، حفل تكريم الفائزات بالمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ 24، على شرف حرم خادم الحرمين الشريفين الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين، وحضور حرم أمير منطقة الرياض الأميرة نورة بنت محمد بن سعود، وعددٍ من صاحبات السمو والمعالي ووكيلات الجامعات والأكاديميات، وقيادات جمعيات تحفيظ القرآن الكريم في مناطق المملكة، وذلك في فندق الريتز كارلتون بالرياض.