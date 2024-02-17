إعلاميون سعوديون يثمنون دور "المنتدى السعودي للإعلام" في تعزيز الخبرات

وأوضح رئيس تحرير صحيفة "الرياض" هاني وفا، أن الإعلام يكتسب أهمية كبرى يوماً بعد يوم، لما يملكه من قدرات على التأثير في الأفراد والمجتمعات في تشكيل الرؤى والأفكار والاتجاهات، لافتاً إلى أن انعقاد المنتدى يأتي في وقت يشهد فيه الإعلام السعودي نقلات نوعية تسهم في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي نعيش حاضرها ونلمس مستقبلها.