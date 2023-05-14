شاهد.. معالم لمسجد مسلح بمواد عتيقة تروي تاريخًا من تطور البناء بالمملكة

وبرغم ندرة المباني المسلحة العتيقة؛ فإن "سبق" رصدت معالم لمسجد مسلح بمواد بناء عتيقة في دومة الجندل، وهي معالم تروي زمنًا قديمًا عاشه الأجداد مع مراحل تطور البلاد منذ تأسيس المملكة على يد المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه.