مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالحمراء ينهي معاناة "ستيني" بعملية نوعية لاستبدال مفصل الركبة

تمكن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالحمراء، من إجراء عملية نوعية وناجحة، لاستبدال مفصل الركبة، لـ"ستيني" عانى من الخشونة والاحتكاك الحاد وتلف الغضاريف، وغيرها من التبعات الحادة، ذكر ذلك د. نايف بن نويهض الشهراني استشاري جراحة العظام واستبدال المفاصل رئيس الفريق الطبي المعالج.
وقال د. الشهراني، أن المراجع زار المستشفى وهو يشكو من حزمة كبيرة من الأعراض، كالآلام المتزايدة والتورم وتغير شكل مفصل الركبة، بالإضافة إلى ضعف الحركة وصعوبتها، مع عدم الثبات عند محاولة تحمل الوزن، وأكدت الفحوصات الدقيقة التي خضع لها لاحقاً، وجود تآكل في عظمة المفصل، وارتخاء الأربطة الجانبية، وخلل في حركة مفصل الركبة.
وقام الفريق الطبي بدراسة الحالة بدقة على ضوء نتائج الفحوصات، بحثاً عن تدخل طبي، وخلص إلى أن هناك إمكانية لإجراء عملية لاستبدال المفصل، وبالفعل أجريت له عملية تم فيها، استبدال مفصل الركبة، باستخدام مفصل صناعي يناسب الحالة، مع الاستعانة بأحدث الأجهزة الطبية، وتكللت العملية ولله الحمد بالنجاح، وتمكن المراجع من المشي بعد العملية مباشرة.
وأوضح د. الشهراني أن الفريق الطبي استخدم تقنية متطورة في إجراء العملية، حيث قام بمحاكاة تشريح الركبة إلى ما قبل الخشونة، وهذا يجنب المراجعين الصعوبات المتمثلة في الآلام الحادة بعد العملية، وأيضاً طول مدتي التنويم والعلاج الطبيعي والتأهيل، والتي كانت تجعل المراجعين يترددون كثيراً قبل اتخاذ قرار الخضوع لعمليات الاستبدال، على الرغم من أن أعراض "الاحتكاك والخشونة" تحول حياة المصابين إلى معاناة دائمة، بسبب الآلام المستمرة، وعدم القدرة على الحركة والنوم وممارسة الحياة بشكل طبيعي، مشيراً إلى أن المراجع تم تدريبه على كيفية السير على قدميه قبل العملية.
يذكر أن عمليات استبدال المفاصل في مستشفيات الدكتور سليمان الحبيب يجريها نخبة من أفضل الاستشاريين في جراحة العظام، وفق أحدث التقنيات، التي جعلت رحلة علاج المرضى قصيرة وأكثر سهولة وراحة، حيث تمكّنهم من السير بعد العملية مباشرة أو عقب ساعات، وقللت من آلام ما بعد الجراحة، وزمن العملية وفترتي التنويم والعلاج الطبيعي.