مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالحمراء ينهي معاناة "ستيني" بعملية نوعية لاستبدال مفصل الركبة

وأوضح د. الشهراني أن الفريق الطبي استخدم تقنية متطورة في إجراء العملية، حيث قام بمحاكاة تشريح الركبة إلى ما قبل الخشونة، وهذا يجنب المراجعين الصعوبات المتمثلة في الآلام الحادة بعد العملية، وأيضاً طول مدتي التنويم والعلاج الطبيعي والتأهيل، والتي كانت تجعل المراجعين يترددون كثيراً قبل اتخاذ قرار الخضوع لعمليات الاستبدال، على الرغم من أن أعراض "الاحتكاك والخشونة" تحول حياة المصابين إلى معاناة دائمة، بسبب الآلام المستمرة، وعدم القدرة على الحركة والنوم وممارسة الحياة بشكل طبيعي، مشيراً إلى أن المراجع تم تدريبه على كيفية السير على قدميه قبل العملية.