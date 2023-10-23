شركة MmBrand تحصد خمس جوائز مرموقة

استمرارًا لريادتها في مجال التسويق العقاري، أعلنت شركة "MmBrand" عن فوزها بخمس جوائز مرموقة، بينها جائزتان بتقييم 5 نجوم، ضمن جوائز العقارات العربية، وحصولها على ترشيحاتٍ لجوائز العقارات العالمية، وذلك خلال حفل (Arabian Property Awards)، الذي أُقيم في دبي للمنطقتَين العربية والأفريقية 2023 - 2024.
وعزَّزت "MmBrand" مكانتها بتتويجها بشهادة "أفضل وكالة استشارات تسويقيةٍ بالمملكة العربية السعودية"، وحصولها على أربع جوائز لأفضل تسويقٍ عقاريٍّ على مستوى الوطن العربي، والمملكة العربية السعودية، لمشروع "الديرة" مدينة البحر الجديدة في الدمام، ومشروع "ذانــود" وِجْهة الرياض اللوجستية الأولى، وترشيح المشاريع للمنافسةِ على جوائز العقاراتِ العالميةِ في مجالِ التسويقِ العقاريِّ.
وبهذهِ المناسبةِ، عبَّر الرئيس المؤسِّس والمدير الإبداعي للشركة محمد المسقطي، عن سعادته بالحصولِ على هذه الجوائز المرموقة، والتي تعكس ما حقَّقته MmBrand من إسهاماتٍ رسمت معالمَ جديدةً للتسويق في المنطقة، كما أعرب عن تقديره واعتزازه بفريق العمل على جهودِهم ومساهمتِهم في تحقيق هذا الإنجاز الكبير.
وتُعَدُّ (Arabian Property Awards) واحدةً من أكثر جهات التقييم موثوقية على مستوى العالم، وتُشرِف على عملية التقييم فيها لجنة تحكيم مستقلة، تضمُّ أكثر من 100 من الخبراء والمتخصصين، وتُقيم حفلًا سنويًّا؛ بهدف إبراز المشاريع والشركات العقارية المتميِّزة، وتمنح مجموعة من الجوائز المرموقة.
الجدير بالذكر أن "MmBrand" هي وكالةٌ إبداعيَّةٌ متخصصةٌ في التسويق وابتكار الهويَّات التجارية، بما يعكس روح التميُّز والإبداع والتفرُّد، منذ عام 2005، وتُدير عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا من مقرها الرئيسي في مملكة البحرين، والعاصمة السعودية الرياض.