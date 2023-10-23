شركة MmBrand تحصد خمس جوائز مرموقة

وبهذهِ المناسبةِ، عبَّر الرئيس المؤسِّس والمدير الإبداعي للشركة محمد المسقطي، عن سعادته بالحصولِ على هذه الجوائز المرموقة، والتي تعكس ما حقَّقته MmBrand من إسهاماتٍ رسمت معالمَ جديدةً للتسويق في المنطقة، كما أعرب عن تقديره واعتزازه بفريق العمل على جهودِهم ومساهمتِهم في تحقيق هذا الإنجاز الكبير.