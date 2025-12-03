"إثراء" يختتم النسخة العاشرة من "أقرأ".. تتويج قارئ ومناظر العام الجمعة

وتتنافس في هذه النسخة نخبة من ستة قرّاء يمثلون السعودية، المغرب، الجزائر، تونس، وليبيا على لقب "قارئ العام"، وذلك من خلال أمسيتين أدبيتين تتضمنان قراءات، مناظرات فكرية، واختبارات معرفية تجمع بين العمق الثقافي وسعة الاطلاع.