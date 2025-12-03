"إثراء" يختتم النسخة العاشرة من "أقرأ".. تتويج قارئ ومناظر العام الجمعة

يستعد مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) لإطلاق الحفل الختامي لمسابقة "أقرأ" في نسختها العاشرة، وذلك على مدى يومين، 5 – 6 ديسمبر 2025، تحت شعار: "أثر القراءة لا يزول"، بعد عقدٍ من ترسيخ ثقافة القراءة وصناعة جيل قارئ تجاوز أثره حدود النص.
وتتنافس في هذه النسخة نخبة من ستة قرّاء يمثلون السعودية، المغرب، الجزائر، تونس، وليبيا على لقب "قارئ العام"، وذلك من خلال أمسيتين أدبيتين تتضمنان قراءات، مناظرات فكرية، واختبارات معرفية تجمع بين العمق الثقافي وسعة الاطلاع.
ويحلّ الروائي النرويجي "يون فوسه"، الحائز على جائزة نوبل للآداب 2023، ضيفًا على الفعاليات عبر جلسة "عقول نوبل"، ما يضيف بُعدًا عالميًا يتقاطع مع رسالة المسابقة في تمكين القراء وتعزيز حضورهم الفكري.
وخلال حفل الافتتاح، يقدّم المتأهلون قراءاتهم المختارة أمام لجنة التحكيم، ويخضعون لاختبار يجمع بين التعبير العميق والاطلاع الواسع. وتتوزع المنافسات على ثلاثة مسارات:
أداء نصوص إبداعية ضمن قالب فني.
مناظرة فكرية حول تأثير الذكاء الاصطناعي على الكتابة.
جولة أسئلة تقيس عمق المعرفة ومرونة الفكر.
ويصاحب التصفيات النهائية برنامج ثقافي ثري، يشمل عروضًا شعرية، لقاءات فكرية، منصات توقيع كتب، إلى جانب فعاليات مميزة مثل:
فعالية شعرية فنية تستعرض تجربة الراحل غازي القصيبي بأسلوب معاصر.
ورشة "قراءة النص الأدبي".
مساحة "توأمك الأدبي" لاكتشاف الميول القرائية.
"شاشة ماراثون أقرأ" ومعرض يوثق مسار المسابقة.
"الكتبية" لتبادل الكتب المستعملة.
كما يتيح الحفل للجمهور التصويت لاختيار "قارئهم المفضل"، إلى جانب قرارات لجنة التحكيم، لتُختتم الفعاليات بتتويج الفائزين بلقبي "قارئ العام" و"مناظر العام".
هذا العام، حصدت المسابقة ثلاث جوائز بارزة: جائزة التواصل الحضاري، جائزة أثر، وجائزة الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، ما يعكس مكانتها المتقدمة في المشهد الثقافي العربي.