جناح سايڤر للأمن السيبراني يجذب زوار "بلاك هات" 2023

وقعت شركة "Cipher" الاستشارية في مجال الأمن السيبراني عدة اتفاقيات مع عدد من الشركات العالمية والمحلية الكبرى في مجالات الأمن الكمي وأمن النقل والأمن البحري وأمن الأتمتة، وذلك على هامش مشاركة الشركة في معرض "بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا 2023" (Black Hat MEA) المنعقد بواجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 14- 16 نوفمبر الجاري.
وجذب التصميم الفريد لجناح شركة "Cipher" زوار معرض بلاك هات، حيث يحاكي في تصميمه آله إنجما، وهو جهاز تشفير تم تطويره واستخدامه في أوائل إلى منتصف القرن العشرين لحماية الاتصالات التجارية والدبلوماسية والعسكرية، واستخدمته ألمانيا على نطاق واسع خلال الحرب العالمية الثانية كما كان الجهاز سبباً في تغيير نتائج الحرب بشكل كبير.
وتسلط "Cipher" الضوء من خلال مشاركتها على خدماتها في تقديم الاستشارات الأمنية وتدقيق العقود الذكية واختبار الاختراق وحماية المفتاح الخاص، وسعيها لجعل المؤسسات أكثر أمانًا من خلال حلولها المخصصة في سد الفجوات التي تفشل فيها منتجات الأمان الشائعة، وذلك من خلال فريق من المحترفين المنفتحين على احتياجات العملاء، بالإضافة لقدرة الفريق على تقديم حلول سريعة وقيمة تمنع حدوث انتهاكات أمنية تشكل تهديداً وخطراً على المؤسسات والكيانات.
وأشارت الشركة إلى تخصصها في مجال الدفاع الهجومي، من خلال الاستفادة من الأساليب التي تحاكي سلوك المهاجم، مثل الهندسة العكسية وأبحاث الثغرات الأمنية، التي تميزها في العثور على الانتهاكات الأمنية في منتجات عملائها ومنع تهديد المخترقين من الوصول إليها.