جناح سايڤر للأمن السيبراني يجذب زوار "بلاك هات" 2023

وتسلط "Cipher" الضوء من خلال مشاركتها على خدماتها في تقديم الاستشارات الأمنية وتدقيق العقود الذكية واختبار الاختراق وحماية المفتاح الخاص، وسعيها لجعل المؤسسات أكثر أمانًا من خلال حلولها المخصصة في سد الفجوات التي تفشل فيها منتجات الأمان الشائعة، وذلك من خلال فريق من المحترفين المنفتحين على احتياجات العملاء، بالإضافة لقدرة الفريق على تقديم حلول سريعة وقيمة تمنع حدوث انتهاكات أمنية تشكل تهديداً وخطراً على المؤسسات والكيانات.