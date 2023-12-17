"مكافحة التستر" ينفّذ 5.268 زيارة تفتيشية بمختلف المناطق خلال نوفمبر

كما تم حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظامًا، وهي: إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير، وإبعاد المتستَّر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.