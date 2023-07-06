المملكة تشارك في المنتدى السياسي رفيع المستوى 2023 المعني بالتنمية المستدامة بنيويورك
تشارك المملكة العربية السعودية في المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2023 المعني بالتنمية المستدامة الذي تعقده الأمم المتحدة خلال الفترة من 10 إلى 19 يوليو 2023م في مدينة نيويورك.
ويترأس وفد المملكة وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، بمشاركة 22 جهة من القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي.
ويركز المنتدى على تقييم الجهود في تحقيق خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة الـ 17، وتستعرض خلاله الدول منجزاتها بتقديم التقارير الوطنية الطوعية والتي تبيّن مدى الإنجاز نحو تحقيق الأهداف.
ويضم وفد المملكة المشارك جهات عدة إلى جانب وزارة الاقتصاد والتخطيط وهي: وزارة الطاقة، ووزارة الخارجية، ووزارة التعليم، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة السياحة، والهيئة العامة للإحصاء، وهيئة الحكومة الرقمية، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، والمؤسسة العامة للري، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وبرنامج جودة الحياة، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وصندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب شركة أرامكو السعودية، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، ونيوم، وشركة الاتصالات السعودية (stc)، ومؤسسة الملك خالد.
وستقدم المملكة خلال المشاركة استعراضها الوطني الطوعي الثاني حول جهودها وتقدمها المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والذي شارك في إعداده أكثر من 100 جهة محلية وعالمية.
وتقام دورة هذا العام من المنتدى السياسي الرفيع المستوى تحت شعار "تسريع التعافي من مرض فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 على جميع المستويات" وتركز هذه الدورة على الأهداف التالية: ( المياه النظيفة والنظافة الصحية: ضمان اتاحة المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع، و طاقة نظيفة وبأسعار معقولة: ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة، والصناعة والابتكار والبنية التحتية: إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتشجيع الابتكار، ومدن ومجتمعات محلية مستدامة: جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف: تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.
وتقيم المملكة أربعة فعاليات جانبية ومعرضاً على هامش المنتدى، وهي:
* الاقتصاد الدائري للكربون: إطار عمل مستدام لإدارة الانبعاثات الكربونية – بتنظيم وزارة الطاقة ومشاركة شركتي أرامكو وسابك.
* الاستفادة من التقنية من أجل التقدم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة -بتنظيم وزارة الاقتصاد والتخطيط ومشاركة الهيئة العامة للإحصاء ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركة الاتصالات السعودية (stc).
* وضع جودة الحياة في مقدمة جهود المملكة العربية السعودية نحو تحقيق الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة -بتنظيم برنامج جودة الحياة ومشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة الملكية لمدينة الرياض وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة ومؤسسة الملك خالد.
* الاستراتيجية الوطنية للمياه في المملكة العربية السعودية -بتنظيم وزارة البيئة والمياه والزراعة ومشاركة المؤسسة العامة للري والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
* معرض مدينة "ذا لاين" -بتنظيم نيوم.
ويقام المنتدى في كل عام منذ عام 2015 تحت إشراف إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، وقد شاركت المملكة العربية السعودية في أعمال المنتدى سنوياً باستمرار منذ عام 2017.
يُذكر أن المملكة العربية السعودية خلال مشاركتها في المنتدى السياسي الرفيع المستوى عام 2018 قدمت تقرير الاستعراض الوطني الطوعي الأول لها، حيث رصد التقرير منجزاتها ومدى تقدمها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.