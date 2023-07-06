المملكة تشارك في المنتدى السياسي رفيع المستوى 2023 المعني بالتنمية المستدامة بنيويورك

ويضم وفد المملكة المشارك جهات عدة إلى جانب وزارة الاقتصاد والتخطيط وهي: وزارة الطاقة، ووزارة الخارجية، ووزارة التعليم، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة السياحة، والهيئة العامة للإحصاء، وهيئة الحكومة الرقمية، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، والمؤسسة العامة للري، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وبرنامج جودة الحياة، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وصندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب شركة أرامكو السعودية، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، ونيوم، وشركة الاتصالات السعودية (stc)، ومؤسسة الملك خالد.