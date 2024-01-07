"سعود بن عبدالله" يُطلِق أعمال مكتب المصالحة والإرشاد الأسري بجدة

أطلق محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، اليوم الأحد، أعمال مكتب المصالحة والإرشاد الأسري بمركز "حي الصفا".
جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه، بمقر المحافظة، الرئيس التنفيذي لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة عبدالله بن صالح الغامدي، ومدير برنامج المصالحة والإرشاد الأسري بالمنطقة الدكتور علي آل درعان.
وأكد "ابن جلوي" أهمية بذل الإمكانيات كافة؛ لتنمية الأسرة السعودية، والمساهمة في تحقيق الاستقرار الأسري، والحفاظ على المكوّن الاجتماعي.
وكانت جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، قد أطلقت برنامجًا للمصالحة والإرشاد الأسري، بعد توقيع مذكرة تعاون مع وزارة العدل لمعالجة قضايا الأحوال الشخصية والحقوقية والمالية والجزائية.
وجهزت الجمعية 11 مكتبًا في مراكزها بالمنطقة، منها أربعة مكاتب بمحافظة جدة، في إطار دورها الاجتماعي والتنموي، كمؤسسة اجتماعية تُعنى بتنمية الإنسان والمكان، ونشر ثقافة الحوار والعفو والتسامح وغرس الوعي السليم والأخلاق الفاضلة بين أفراد المجتمع، والمساهمة في البناء الأسري والحد من المشكلات الاجتماعية.