"سعود بن عبدالله" يُطلِق أعمال مكتب المصالحة والإرشاد الأسري بجدة

وجهزت الجمعية 11 مكتبًا في مراكزها بالمنطقة، منها أربعة مكاتب بمحافظة جدة، في إطار دورها الاجتماعي والتنموي، كمؤسسة اجتماعية تُعنى بتنمية الإنسان والمكان، ونشر ثقافة الحوار والعفو والتسامح وغرس الوعي السليم والأخلاق الفاضلة بين أفراد المجتمع، والمساهمة في البناء الأسري والحد من المشكلات الاجتماعية.