سلطنة عُمان تؤكّد رفضها توجه قوات الاحتلال الإسرائيلي لاقتحام مدينة رفح

أكّدت سلطنة عُمان رفضَها القاطع بتوجّه قوات الاحتلال الإسرائيلي لاقتحام واستهداف مدينة رفح التي باتت تؤوي مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين العُزّل النازحين من شمال القطاع من جرّاء هذا العدوان الغاشم وسقوط ما يقارب ثلاثين ألفَ شهيد، إضافة إلى عشرات الآلاف من الجرحى والمفقودين، وذلك في تحدٍ سافرٍ للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، محذرة من التداعيات المتفاقمة والخطيرة لاستمرار هذا العدوان العشوائي على قطاع غزة.