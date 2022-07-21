جامعة عبدالرحمن بن فيصل تطلق حملة إلكترونية للتعريف بكلياتها وطريقة التقديم

أطلقت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل حملة إلكترونية تهدف إلى توعية طلاب وطالبات المرحلة الثانوية بكليات وأقسام وبرامج الجامعة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة بالإضافة إلى بوابة القبول الإلكترونية بموقع الجامعة الرسمي.
وأوضح عميد عمادة القبول والتسجيل الدكتور عبدالله آل مريح أن الجامعة دشنت الحملة الإلكترونية لتعريف أبنائنا وبناتنا خريجي وخريجات الثانوية العامة بما تتميز به الجامعة من تخصصات نوعية وبرامج أكاديمية تلبي حاجات سوق العمل، كما تضمنت الحملة توضيح آلية الالتحاق بالجامعة وطريقة التقديم من البوابة الإلكترونية بأيسر السبل، لافتا إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن مبادرات العمادة التي تهدف إلى مدّ جسور التواصل وبناء شراكة فاعلة مع المجتمع، واستثمار وسائل التواصل الحديثة، إضافة إلى اللقاءات التعريفية التي تعقد داخل وخارج الجامعة، لما لذلك من أثر ملموس وفعال في التعريف بالجامعة وآلية الالتحاق بها وكيفية اختيار التخصص الجامعي المناسب .
وأضاف آل مريح أن الجامعة وضعت أهدافا لهذه الحملة تضمنت التعريف بشروط الالتحاق من أجل بناء مجتمع معرفي والمساعدة في اختيار التخصص الجامعي وتقديم أفضل الخدمات الإلكترونية تحقيقاً لرؤية المملكة الطموحة 2030، كما دُعّمت الحملة المواد المرئية التي تشرح طريقة الوصول لبوابة القبول الإلكترونية والتي تسهل على الطالب عملية تقديم طلب الالتحاق إلكترونيا واختيار البرامج والمسارات المرغوبة وترتيبها في وقت قياسي وإدخال الرغبات، إضافة إلى إتاحة المعلومات التفصيلية ذات العلاقة بالقبول والاطلاع على خطة القبول للعام 1444هـ، كما أعلنت الخطة الزمنية لأعمال القبول بدءا من فترة تقديم طلبات الالتحاق بالجامعة وحتى إغلاق القبول، ومعادلة احتساب النسب الموزونة للقبول.
وأكد أن العمادة وضعت قنوات التواصل وتقديم الدعم الخاص بالقبول عبر وسائل متنوعة تسهل الوصول لفريق العمل المختص من أي مكان وفي أي زمان، وتشمل المحادثات الفورية ومنصة تويتر والسناب شات وواتساب الأعمال ومنصة مستفيد، كما وفرت العمادة مكاتب علاقات القبول بمبنى العمادة في مقر الجامعة للزوار والمستفيدين.
وأشار آل مريح إلى أن هذه الحملة تسعى لإيصال هذه المعلومات والتفاصيل لأكبر شريحة ممكنة من الطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بالجامعة مما يسهل عليهم عملية التقديم بيسر وسهولة، والدراية التامة بما تقدمه الجامعة من خدمات تسهل لهم الالتحاق بالجامعة، متمنياً التوفيق والسداد للجميع.