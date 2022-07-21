جامعة عبدالرحمن بن فيصل تطلق حملة إلكترونية للتعريف بكلياتها وطريقة التقديم

وأوضح عميد عمادة القبول والتسجيل الدكتور عبدالله آل مريح أن الجامعة دشنت الحملة الإلكترونية لتعريف أبنائنا وبناتنا خريجي وخريجات الثانوية العامة بما تتميز به الجامعة من تخصصات نوعية وبرامج أكاديمية تلبي حاجات سوق العمل، كما تضمنت الحملة توضيح آلية الالتحاق بالجامعة وطريقة التقديم من البوابة الإلكترونية بأيسر السبل، لافتا إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن مبادرات العمادة التي تهدف إلى مدّ جسور التواصل وبناء شراكة فاعلة مع المجتمع، واستثمار وسائل التواصل الحديثة، إضافة إلى اللقاءات التعريفية التي تعقد داخل وخارج الجامعة، لما لذلك من أثر ملموس وفعال في التعريف بالجامعة وآلية الالتحاق بها وكيفية اختيار التخصص الجامعي المناسب .