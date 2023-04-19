بـ50 لغة.. وكالة اللغات والترجمة تقدّم خدمات الإرشاد المكاني ليلة ختم القرآن بالحرم

وبيّن أن وضع الآليات المناسبة في هذه الليلة والسرعة في تقديم خدمات الترجمة الفورية والاحتفاء بخدمة المعتمرين والزوار بلغاتهم، وتعريفهم بالخدمات التي تقدمها الرئاسة لهم؛ هو المعيار لتقديم خدمات متميزة لقاصدي الحرمين الشريفين كافة، سائلًا المولى أن يتقبَّل من الجميع الصيام والقيام.