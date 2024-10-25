بمناظره الخلابة.. "وادي لجب" بجازان إحدى أهم الوجهات السياحية في المملكة

ومن محافظة "الريث" التي تبعد نحو 150 كيلومتراً شمال مدينة جيزان، يبرز "وادي لجب" باعتباره مزاراً يقصده الزائرون من داخل المملكة وخارجها، حيث يقع في الجزء الشرقي من جبل "القهر" الذي يعد بحد ذاته مقصداً سياحياً لعشاق السياحة والمغامرة ومستكشفي الجبال وعلماء الآثار؛ لما يضمّه من شواهد حياتية قديمة ونقوش أثرية تعود لآلاف السنين.