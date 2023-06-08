جامعة الملك سعود تعلن عن وظائف أكاديمية بنظام العقود

وأوضح عميد الموارد البشرية بالجامعة الدكتور سالم الرجيعي لجميع الراغبين والراغبات في التقديم على الوظائف المذكورة والاطلاع على المؤهلات والشروط المطلوبة، زيارة الموقع الإلكتروني لعمادة الموارد البشرية بالجامعة http://dfpa.ksu.edu.sa/؛ مشيرًا إلى أن التقديم يبدأ يوم الأحد الموافق 22/ 11/ 1444هـ، ويستمر حتى نهاية دوام يوم الخميس 4/ 12/ 1444هـ.