"مضامين".. أول دار نشر نسائية سعودية تشارك في معرض الكتاب بالرياض

شاركت أول دار نشر نسائية سعودية متخصصة في تقديم خدمات النشر "دار مضامين للنشر والتوزيع" في معرض الرياض الدولي للكتاب 2024م، الذي يقام هذا العام تحت شعار "الرياض تقرأ" في تجربة سعودية ثقافية نسائية فريدة سنحت للكتّاب المبتدئين لإصدار كتبهم وفسحها في المعرض الثقافي.
وعن ولادة الدار وانطلاقتها، أوضحت مؤسِّسة الدار "ابتسام التويجري" أن القصة بدأت أثناء مشاركتها في "مبادرة التدريب الدولي للنشر"، التي أُقيمت في لندن بالعام 2023م؛ حيث تحول مسارها من مجال القانون إلى مجال النشر في غضون ثلاثة أيام.
وقالت الناشرة "التويجري": "أتاحت لي المبادرةُ فرصةَ الاندماج مع عالم النشر ورؤى الناشرين، وجرت الأمور من غير تخطيط، وفي اليوم الثالث من المبادرة أنهيت إجراءات السجل التجاري لدار مضامين"، مشيرةً إلى أنها شاركت بعد ذلك في مبادرة "مسرعة أعمال النشر" التابعة لهيئة الأدب والنشر والترجمة، وفازت بالجائزة؛ ما عزّز من انطلاقة الدار.
وعبّرت الناشرة عن امتنانها لهيئة الأدب والنشر والترجمة لمساعدتها في دخول العالم الأدبي؛ حيث تؤدي دورًا مهمًّا في تسهيل إجراءات دور النشر والترجمة، إضافةً إلى تفاعلها مع الخبرات النسائية، مبينةً حصول الدار على جائزة "مسرعة أعمال النشر"، بدعمٍ وتمكينٍ من هيئة الأدب والنشر والترجمة، حتى وصلت لأن تشارك بصفتها وكيلًا أدبيًّا في مبادرة دعم إنتاج الكتاب الأول.
وتشارك "مضامين" في معرض الكتاب الدولي بالرياض بـ10 إصدارات، وقد حصلت على حقوق ترجمة عدة كتب من لغات مختلفة، تشمل سلسلتين "سباعية ورباعية"، وكتبًا فلسفية من الروسية، وأعمالًا نقدية وروايات من عدة لغات.