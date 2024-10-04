"مضامين".. أول دار نشر نسائية سعودية تشارك في معرض الكتاب بالرياض

وعبّرت الناشرة عن امتنانها لهيئة الأدب والنشر والترجمة لمساعدتها في دخول العالم الأدبي؛ حيث تؤدي دورًا مهمًّا في تسهيل إجراءات دور النشر والترجمة، إضافةً إلى تفاعلها مع الخبرات النسائية، مبينةً حصول الدار على جائزة "مسرعة أعمال النشر"، بدعمٍ وتمكينٍ من هيئة الأدب والنشر والترجمة، حتى وصلت لأن تشارك بصفتها وكيلًا أدبيًّا في مبادرة دعم إنتاج الكتاب الأول.