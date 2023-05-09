فتح بوابات سد وادي فاطمة في الجموم للتصريف بغرض تغذية الرواسب وسقيا المزارع

وتوجد في السد ثماني بوابات، وأعلى معدل للتصريف هو 2616 مترًا مكعبًا في الثانية، وخمس صفارات إنذار موزعة بطول الوادي، تهدف لتحذير السكان ومَن هم أسفل السد بأن البوابات سيتم فتحها؛ حفاظًا على سلامتهم من الأخطار المحتملة.