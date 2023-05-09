فتح بوابات سد وادي فاطمة في الجموم للتصريف بغرض تغذية الرواسب وسقيا المزارع
أعلن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن اليوم الثلاثاء شهد فتح بوابات سد وادي فاطمة بمحافظة الجموم.
وأشار إلى أن ذلك جاء بمشاركة الدفاع المدني وجهات أخرى، وبحسب الخطة التشغيلية الصادرة من قبل الوزارة؛ بغرض تصريف المياه؛ لتغذية رواسب الوادي وسقيا المزارع.
وقال "الخليف": تم فتح 3 بوابات بمقدار 25% بكمية 580 ألف م3؛ بهدف تلبية احتياجات المزارعين، وذلك بعد التنسيق مع إمارة المنطقة والدفاع المدني والجهات ذات العلاقة.
ودعا المواطنين والمقيمين للابتعاد عن مجرى الوادي، والتقيد بتعليمات السلامة التي تُصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات؛ حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.
وأضاف: يتم التحكم في المنسوب عن طريق برنامج لفتح البوابات، ويتم تطبيقه بعد التنسيق المباشر مع الجهات ذات العلاقة، مثل المحافظة والدفاع المدني.
يُذكر أن سد وادي فاطمة خرساني ثقلي، وطوله الكلي 600 متر، ومساحة منطقة التجميع 3091 كيلومترًا مربعًا، ويخزن 20 مليون متر مكعب، وطول المفيض 441 مترًا، وارتفاع المفيض 15 مترًا.
وتوجد في السد ثماني بوابات، وأعلى معدل للتصريف هو 2616 مترًا مكعبًا في الثانية، وخمس صفارات إنذار موزعة بطول الوادي، تهدف لتحذير السكان ومَن هم أسفل السد بأن البوابات سيتم فتحها؛ حفاظًا على سلامتهم من الأخطار المحتملة.