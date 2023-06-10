200 صالة رياضية تدخل الخدمة بمدارس البنات.. "التعليم" تُكمل و3 محاور للمبادرة

يأتي ذلك ضمن مبادرة "تعزيز المشاركة الرياضية للطالبات في المدارس"؛ لنشر أهمية ممارسة الرياضة لدى الطالبات في سن مبكرة، وتشكيل أسلوب حياتهن بشكل صحي، إضافة إلى تعزيز ربط التعليم في جميع المراحل بخطط التنمية، بما يدعم جهود المملكة في تمكين المرأة، ويسهم في تحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة ورؤية السعودية 2030.