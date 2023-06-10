200 صالة رياضية تدخل الخدمة بمدارس البنات.. "التعليم" تُكمل و3 محاور للمبادرة

أكملت وزارة التعليم، تجهيز أكثر من 200 صالة رياضية ملحقة بمدارس البنات الحكومية؛ حيث تستهدف تجهيز وإنشاء 740 صالة أخرى لممارسة الألعاب الرياضية النسائية.
يأتي ذلك ضمن مبادرة "تعزيز المشاركة الرياضية للطالبات في المدارس"؛ لنشر أهمية ممارسة الرياضة لدى الطالبات في سن مبكرة، وتشكيل أسلوب حياتهن بشكل صحي، إضافة إلى تعزيز ربط التعليم في جميع المراحل بخطط التنمية، بما يدعم جهود المملكة في تمكين المرأة، ويسهم في تحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة ورؤية السعودية 2030.
وتسعى وزارة التعليم إلى استمرار العمل في تنفيذ المبادرة ضمن ثلاثة محاور، حيث يهدف المحور الأول "الأداء البدني والمهاري" إلى تنمية قدرات الطالبات البدنية والمهارية وفنون إدارتهن لها، وذلك من خلال المشاركة في مجموعة من الأنشطة البدنية.
ويتيح المحور الثاني "النمط الحياتي الصحي" تعريف الطالبات بالتغذية الصحية وضوابطها، وربط ما تعلّمنه في دروس التربية البدنية بحياتهن خارج الصالة الرياضية، أما المحور الثالث "اللياقة الشخصية والاجتماعية"، فيعزّز السلوكيات المؤدية للنجاح الشخصي الجماعي للطالبات في النشاط الرياضي، ويدعم دافعيتهن للمشاركة في الأنشطة البدنية.
يشار إلى أن "التعليم" بدأت بإدراج مقرر التربية البدنية للطالبات ضمن المناهج الدراسية؛ للإسهام في تعزيز المفهوم العام للنشاط البدني والرياضة لدى الطالبات.