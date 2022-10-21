"المجدوعي الخيرية" تنضم لعضوية مؤسسي مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة

وعبّر الأمير سلطان عن بالغ شكره وتقديره للشيخ علي بن إبراهيم المجدوعي، رئيس مجموعة المجدوعي القابضة، لانضمامهم لعضوية مؤسسي المرك ، مشيرًا إلى أن مبادرة المجدوعي المتميزة بالانضمام لعضوية مؤسسي المركز، وبجهودها في المشاركة بالمسؤولية الاجتماعية، والتي تعتبر قضايا الإعاقة من أهم أركانها ومحاورها، والتي ستساعد المركز من أجل استمرار نشاطاته البحثية والعلمية بمستويات عالية تخدم المعوقين وتساعد الأجيال القادمة وتنقذها من مخاطر الإعاقة والحد منها. وأن مثل هذه المساهمات تعكس الحس الإنساني والدور الوطني للمساهمين الذي يتسق مع المفهوم الشامل للمسؤولية الاجتماعية للمواطن في بلد الخير، ومملكة الإنسانية، راجيًا الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.