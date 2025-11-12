إطلاق برنامج أكاديمي لتأهيل 250 متدربًا في فنون الطهي

ويأتي هذا البرنامج ضمن المبادرات الاستراتيجية لهيئة فنون الطهي، التي تسعى إلى تأهيل جيل جديد من الطهاة السعوديين القادرين على المنافسة محليًا ودوليًا، بعد اجتيازهم متطلبات التدريب الأكاديمي والعملي.