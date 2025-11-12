إطلاق برنامج أكاديمي لتأهيل 250 متدربًا في فنون الطهي

أطلقت هيئة فنون الطهي، بالشراكة مع المعهد العالي للسياحة والضيافة، برنامج “الدبلوم المشارك في فنون الطهي” لمدة 12 شهرًا، وذلك في فروع المعهد بكل من الرياض وجازان والباحة.
ويهدف البرنامج إلى تأهيل 250 متدربًا من خلال دمج التدريب العملي المتخصص في فنون الطهي بالتطبيق النظري، بما يضمن إعداد كوادر وطنية مؤهلة وفق أعلى المعايير العالمية.
ويأتي هذا البرنامج ضمن المبادرات الاستراتيجية لهيئة فنون الطهي، التي تسعى إلى تأهيل جيل جديد من الطهاة السعوديين القادرين على المنافسة محليًا ودوليًا، بعد اجتيازهم متطلبات التدريب الأكاديمي والعملي.
ويقدّم البرنامج شهادات معتمدة ومسارات تدريبية ومهنية مصممة وفق أرقى المعايير الوطنية والدولية في مجال فنون الطهي.
ويفخر المعهد العالي للسياحة والضيافة (HTMi Saudi Arabia) بدوره الريادي في تنفيذ هذا البرنامج الوطني النوعي، من خلال توفير بيئة تدريبية احترافية ومرافق مجهزة بأحدث التقنيات، بإشراف نخبة من المدربين والخبراء المتخصصين، بما يسهم في تمكين الشباب السعودي وتأهيلهم للعمل في قطاع الضيافة المتنامي في المملكة.