"الثقفي": غدًا الأحد أول الفصل الربيعي الزراعي.. يُقسم لـ 6 أقسام منها "ربيع أنث وربيع ذكور"

قال الفلكي محمد بن ردة الثقفي، خبير المزاول الشمسية والمراصد الفلكية ورصد الأهلة بالطائف، إن غدًا الأحد 1446/5/1-2024/11/3م أول الفصل الربيعي الزراعي لجميع الحسابات الزراعية والمسمى بفصل الخريف فلكياً.
وأوضح الفلكي الثقفي، لـ"سبق"، أن ذلك يأتي وفق قسم التقويم الزراعي، والمعروف حسب عُرف المزارعين منذ القدم، وهي آلية خُصصت لتنظيم التقويم الزراعي، وتطبق بتتبع ظل المزولة الشمسية بمحافظة ميسان.
وأكد أنه بناءً على ذلك يتم إعداد تقويم زراعي يوزع على نجوم الفصول الزراعية، ويُقسّم إلى ستة أقسام: "الربيع أنث" وعدته شهران، "الربيع ذكور" وعدته شهران، "الصيف" وعدته شهران، "القيظ" وعدته شهران، "الخريف" وعدته شهران، "الشتاء" وعدته شهران.
وأشار إلى أنها فصول زراعية دون الفلكية، ولها تقويم زراعي يصدر كل عام زراعي.