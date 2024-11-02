"الثقفي": غدًا الأحد أول الفصل الربيعي الزراعي.. يُقسم لـ 6 أقسام منها "ربيع أنث وربيع ذكور"

وأكد أنه بناءً على ذلك يتم إعداد تقويم زراعي يوزع على نجوم الفصول الزراعية، ويُقسّم إلى ستة أقسام: "الربيع أنث" وعدته شهران، "الربيع ذكور" وعدته شهران، "الصيف" وعدته شهران، "القيظ" وعدته شهران، "الخريف" وعدته شهران، "الشتاء" وعدته شهران.