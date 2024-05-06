أمير الرياض يدشن 30 مشروعًا للطرق بأكثر من 2.8 مليار ريال.. لتعزيز الحركة الاقتصادية

واطلع الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز على المشروعات المدشّنة، وتتضمن مشروع ازدواج طريق الرياض / الرين / بيشة، بطول 560 كم، وبتكلفة مليار ريال، ومشروع استكمال ازدواج المحول الشرقي لربط محافظة الخرج بطريق الدمام السريع، بطول 102 كم، وبتكلفة 602 مليون ريال، ومشروع تنفيذ المداخل والمخارج المؤدية إلى كلية الملك سعود بالحرس الوطني، بطول 20 كم، وبتكلفة 274 مليون ريال، ومشروع استكمال ازدواج طريق الرياض / خريص / الأحساء، بطول 68 كم، وبتكلفة 105 ملايين ريال.