استشاري: بسبب تدخينه "بكتين" يوميًا.. أُجريت قسطرة قلب لشاب بعمر 19 سنة!

وحذر من أن الزيوت المهدرجة من مسببات أمراض القلب كونها زيوتًا صناعية وترفع الكوليسترول الضار، موضحًا أنه "مع مرور السنوات إضافة إلى التدخين والأمراض المزمنة كالسكر ووجود تاريخ عائلي لارتفاع الدهون تترسب في الشرايين لتؤدي إلى تصلبها، وبالتالي قد يحدث انفجار الشريان ويسبب جلطة حادة أو حدوث تضيق في الشرايين تسبب ذبحات قلبية".