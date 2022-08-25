استشاري: بسبب تدخينه "بكتين" يوميًا.. أُجريت قسطرة قلب لشاب بعمر 19 سنة!

كشف استشاري القلب الدكتور خالد الجهني عن أن متوسط أعمار من يُجرى لهم عمليات القسطرة القلبية أصبح أصغر عن ذي قبل، مرجعًا ذلك إلى زيادة الإصابة بالسكري وارتفاع الكوليسترول وكذلك التدخين.
وأشار في هذا الصدد إلى أنه أجرى عملية قسطرة قلب وتركيب دعامة لشاب بعمر 19 سنة بسبب تدخينه "بكتين" يوميًا!!
وتفصيلاً، حذر استشاري القلب الدكتور خالد الجهني في حديثه لبرنامج "الراصد" من الخلطات السرية التي يروج لها في مواقع التواصل الاجتماعي على أنها تنظف الرئة والشرايين وتقلل نسبة الدهون.
وأوضح أن غالبيتها تحتوي على مواد ضارة ولا تحقق الفائدة المرجوة منها.
وحذر من أن الزيوت المهدرجة من مسببات أمراض القلب كونها زيوتًا صناعية وترفع الكوليسترول الضار، موضحًا أنه "مع مرور السنوات إضافة إلى التدخين والأمراض المزمنة كالسكر ووجود تاريخ عائلي لارتفاع الدهون تترسب في الشرايين لتؤدي إلى تصلبها، وبالتالي قد يحدث انفجار الشريان ويسبب جلطة حادة أو حدوث تضيق في الشرايين تسبب ذبحات قلبية".
وأشار إلى أن 35% من الوفيات سنويًا في العالم بسبب أمراض القلب وغالبية هذه الأمراض إما ذبحات صدرية وإما جلطات قلبية.
ولفت إلى أن القلق والتوتر والألم والاكتئاب المستمر كلها تؤثر على القلب بمستويات مختلفة، وتسبب ارتفاع ضغط الدم، وهو عامل رئيس لجلطات القلب.
ودعا الدكتور الجهني للمحافظة على سلامة وصحة القلب الالتزام بأسلوب الحياة الصحي مع ممارسة الرياضة والمشي السريع لمدة 30 - 45 دقيقة 3 مرات أسبوعيًا.