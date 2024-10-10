بيوت الأجداد بقرى الطائف.. إبداعٌ في النحت ورصف الأحجار بأدوات بسيطة

وكان من يشيد البيوت يطلق عليه في تلك الحقبة اسم (المعلم أو البناء) وله من يعاونه في رفع الصخر وخلط الطين الذي يعده الرجال المتعاونون حبًا في أفراد وأهالي قراهم، ويخلطونه بالتبن والرماد؛ لكي يكون رابطًا بين الصخور، حيث روى القلة منهم أن البيوت الطينية لها ميزة فريدة، فهي باردة في فصل الصيف ودافئة في فصول الشتاء، كما أنها مقاومة وأقوى من الأسمنت الذي يتشقق مع مرور الوقت.