اليوم المخالفات المرورية المشمولة تنخفض تلقائيًّا 50% عبر أنظمة سداد بالبنوك

شهدت المخالفات المرورية المشمولة بقرار التخفيض اليوم، انخفاضًا بقيمة 50% بشكل تلقائي عبر أنظمة سداد في "البنوك"، وستستمر لمدة ستة أشهر، وهي الفترة التي تم تحديدها كفرصة لسداد المخالفات المتراكمة بشكل مجمع أو كل مخالفة على حدة قبل انتهاء المدة المقررة.
وكانت الإدارة العامة للمرور، قد بدأت اليوم، تطبيق قرار تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بإعفاء قدره (50%) من قيمة غرامات المخالفات المسجلة على مرتكبيها من مواطنين ومقيمين وزوار ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قبل تاريخ 18/ 4/ 2024م.
وأوضحت أن الاستفادة من التخفيض بإعفاء بنسبة (50%) من قيمة الغرامات؛ تقتضي مبادرة المخالف بسداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة عليه خلال (6) أشهر، تبدأ من تاريخ 18/ 4/ 2024م حتى 18/ 10/ 2024م.
وأشارت إلى أن ارتكاب إحدى المخالفات المؤثرة في السلامة العامة من تاريخ 18/ 4/ 2024م، وهي: التفحيط، وقيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير- محذّرة من القيادة تحت تأثيرها، وتجاوز السرعة المحددة بأكثر من (50) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (120) كلم/ ساعة فأقل، وتجاوز السرعة المحددة بأكثر من (30) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (140) كلم/ ساعة؛ يؤدي إلى عدم الاستفادة من تخفيض سداد المخالفات المرورية بنسبة (50%).
وبيّنت الإدارة العامة للمرور أن المخالفات المرتكَبة مع بدء تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها؛ سيطبق بحقها المادة (75) من نظام المرور بنسبة تخفيض (25%) وفق المدة المحددة نظامًا.
ونوّهت بأن سداد المخالفات المرورية يظهر آليًّا من خلال نظام سداد للمدفوعات (سداد) ومنصة إيفاء؛ محذرة من التعامل مع أي روابط ومكالمات هاتفية ومواقع تزعم ذلك.