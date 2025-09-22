وزير الشؤون الإسلامية يهنئ القيادة الرشيدة والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ95

رفع معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أسمى آيات التهاني لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله –، وللشعب السعودي الكريم، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الخامس والتسعين للمملكة.
وأكد معاليه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في منصة (X) أن هذه المناسبة الغالية تُذكّرنا بالقيادة الصالحة التي أرسى دعائمها الملك المؤسس عبدالعزيز – طيب الله ثراه –، حتى غدت المملكة إنموذجاً فريداً للتلاحم والاستقرار، مشيراً إلى أن المملكة في هذا العهد الزاهر تشهد نهضة شاملة ورؤية طموحة تبني الحاضر وتستشرف مستقبلًا مشرقًا.
واختتم معاليه بالدعاء بأن يحفظ الله القيادة الرشيدة، وأن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار.