وزير الشؤون الإسلامية يهنئ القيادة الرشيدة والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ95

وأكد معاليه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في منصة (X) أن هذه المناسبة الغالية تُذكّرنا بالقيادة الصالحة التي أرسى دعائمها الملك المؤسس عبدالعزيز – طيب الله ثراه –، حتى غدت المملكة إنموذجاً فريداً للتلاحم والاستقرار، مشيراً إلى أن المملكة في هذا العهد الزاهر تشهد نهضة شاملة ورؤية طموحة تبني الحاضر وتستشرف مستقبلًا مشرقًا.